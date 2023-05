Belotti in bilico: zero gol e un contratto in scadenza. Ma il Gallo è pronto a ridursi lo stipendio pur di restare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Andrea Belotti sembra aver conquistato il cuore dei tifosi della Roma. E non a suon di gol, visto che il suo score in campionato recita “zero” alla voce reti realizzate.

La sua smania di vestire questa maglia, per la quale ha sempre lottato con grande generosità anche quando le sue condizioni fisiche erano a dir poco precarie, ha fatto breccia nella tifoseria giallorossa. Ma la Roma ora deve decidere sul suo futuro.

Il contratto di un solo anno del Gallo scadrà dunque in estate: il rinnovo automatico fino al 2025 potrebbe scattare solo nel caso in cui dovesse raggiungere un certo numero di presenze, minutaggio e gol. Altrimenti la Roma e il calciatore dovrebbero mettersi seduti a un tavolo e decidere se continuare insieme, e a che condizioni.

Ovviamente lo score realizzato da Belotti non aiuta il classe ’93, che però sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio pur di rimanere nella Capitale. Altro gesto di un giocatore che sembra essersi davvero innamorato di questa maglia.

Fonte: Gazzetta dello Sport