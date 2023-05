Roma al bivio, Mou affila le armi

AS ROMA NEWS – Chris Smalling in difesa e Paulo Dybala in attacco: sono questi i due punti di forza di questa Roma, giocatori chiave che Josè Mourinho si è improvvisamente trovato fuori dalla disponibilità nel momento topico della stagione.

L’inglese è il comandante della retroguardia giallorossa, uno che fa la differenza lì dietro, capace di annullare ogni attaccante, di donare stabilità e certezze agli altri componenti della difesa, portiere compreso.

L’argentino è il diamante di una squadra in grave difficoltà in fase realizzativa, il fuoriclasse capace di decidere una partita con una giocata. Viene facile capire come ci sia una Roma con questi due giocatori in campo, e al top della condizione, e una senza di loro.

Se Cristante è stato preziosissimo nel cercare di far sentire il meno possibile la mancanza di Smalling, l’assenza di Dybala continua a incidere negativamente sulla capacità offensiva di un reparto rimasto orfano anche di El Shaarawy. Ma a due giorni dalla gara più importante della stagione, il match di ritorno a Leverkusen che vale una finale, Mourinho spera di poter contare di nuovo sui suoi due campioni.

Sia Smalling che Dybala saranno quasi certamente convocati: la Joya viene segnalata di ottimo umore, convinto che i problemi alla caviglia causati da un intervento killer di Palomino siano finalmente alle spalle. Dybala vorrebbe addirittura giocare titolare, anche se Mou frena: lo Special One lo vede ancora lontano dalla forma migliore, e pensa di farlo partire dalla panchina.

Stessa sorte per Smalling, che sta cercando di recuperare in tutti i modi per la sfida di giovedì a Leverkusen: i prossimi due allenamenti saranno decisivi in tal senso. Perfettamente ristabilito Wijnaldum, che punta a giocare titolare, buone sensazioni anche per El Shaarawy, che dovrebbe farcela a strappare una convocazione. Tutte buone notizie per una Roma che si prepara a vivere il momento della verità.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini