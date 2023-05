TOTTI: “Futuro di Mourinho? Se dipendesse da me sarebbe tutto più semplice”. E su Dybala…

NOTIZIE AS ROMA – “Mourinho resta? Se dipendesse da me sarebbe tutto più semplice, vediamo che succederà“. Sono le parole pronunciate oggi da Francesco Totti a margine di un evento agli Internazionali di Tennis di Roma.

Sul futuro di Dybala: “Non so cosa si sono detti con la società e non so cosa succederà. Deciderà lui la soluzione migliore. La cena? Aspetto e poi vedremo a fine stagione”.

Sul ritorno con il Bayer Leverkusen il Capitano non si sbilancia: “Mancano ancora 90 minuti importanti per raggiungere l’obiettivo che tutti vogliamo, e cioè la finale”.