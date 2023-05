ULTIME DA TRIGORIA – Squadra in campo in vista del Bayer. Individuale per Smalling e Dybala

AS ROMA NEWS – Dopo il pareggio di Bologna, oggi a Trigoria la squadra giallorossa è tornata ad allenarsi in vista della partita di ritorno di Leverkusen in programma giovedì alle 21.

Lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, mentre tutti gli altri calciatori sono scesi in campo per la consueta seduta. Da segnalare come non erano in gruppo né Paulo Dybala né Chris Smalling, i due giocatori su cui sono accesi i riflettori in vista di un possibile recupero in tempo per la sfida contro i tedeschi.

Il difensore inglese e l’attaccante argentino hanno lavorato a parte. Da segnalare la presenza del general manager Tiago Pinto, che ha seguito la seduta odierna in campo al fianco di Josè Mourinho.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini