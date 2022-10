Belotti in rampa di lancio per la sfida al Betis

AS ROMA NEWS – Pellegrini non ce la fa. Il capitano giallorosso, alle prese con una sofferenza al flessore, alza bandiera bianca per la partita di domani sera contro il Betis, una sfida importantissima per il discorso qualificazione del girone C di Europa League.

Mourinho dunque deve studiare soluzioni alternative per l’attacco: quella più scontata è puntare su Zaniolo e Dybala alle spalle di Tammy Abraham. Ma occhio alla possibile sorpresa, rappresentata da Andrea Belotti.

Il Gallo infatti sarà oggi in conferenza stampa insieme allo Special One: non è un’equazione matematica, ma quasi sempre il giocatore scelto per parlare alla vigilia della partita viene poi schierato titolare dal tecnico.

Ecco perchè nelle ultime ore sembra stia avanzando l’ipotesi di vedere Zaniolo e Dybala alternarsi alle spalle del duo d’attacco formato da Abraham e Belotti. Ma non è nemmeno da escludere che il Gallo possa togliere il posto all’inglese. Le quotazioni dell’ex granata sono in grande ascesa.

Fonte: La Repubblica / Gazzetta dello Sport