I Friedkin per la storia di Roma: saranno in prima linea nel disegnare il nuovo stadio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con il progetto stadio che sorgerà dentro la Capitale, i Friedkin vogliono lasciare un segno. Fare un pezzo di storia, non solo della Roma, ma della città stessa.

L’opera che i texani hanno in mente non sarà una cattedrale nel deserto, ma servirà a riqualificare un intero quadrante della città. E per questo, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, Pietralata non vede l’ora di aprirsi al calcio: nuovi posti di lavoro, nuovi servizi, nuova ribalta.

Non c’è abitante, in questa anima popolosa e popolare di Roma distante appena sette chilometri dal Colosseo, che non guardi con curiosità e ottimismo al nuovo stadio che i Friedkin vogliono regalare al club per i suoi cento anni.

E proprio per questo la famiglia texana vuole fare qualcosa di più che finanziare un impianto che sarà senz’altro strategico per il futuro della società. Proprio per questo il presidente Dan e il figlio Ryan saranno coinvolti in prima persona nella realizzazione del progetto, a partire dal disegno dello stadio.

Insieme agli esperti che saranno ingaggiati, sarà la stessa famiglia a collaborare al progetto, quanto meno per l’aspetto estetico. Al momento, comunque, non è stato ancora nominato un architetto e a Trigoria stanno valutando se sceglierlo tramite un concorso internazionale oppure con appalto diretto.

Fonte: Gazzetta dello Sport