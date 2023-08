BELOTTI: “Mi mancava essere me stesso, ora posso essere di grande aiuto. C’è rammarico, dovevamo vincere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Andrea Belotti parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Salernitana.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla prima gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Oggi giornata importante, quanto ti mancava?*

“Mi mancava essere me stesso. L’anno scorso non ho fatto preparazione, ho avuto un infortunio, non sono stato al 100%. Così posso essere di grande aiuto. C’è rammarico però, oggi dovevamo vincere”.

Serve qualcuno là davanti…

“E’ una cosa che valutano mister e società, io do il massimo. Chiunque arriverà sarà pronto per mettersi a disposizione”.

C’era la voglia di non perderla…

“Quando pareggi in casa non è mai un bel risultato. C’è tanto da migliorare, potevamo fare qualche gol in più. Le partite vanno vinte, soprattutto in casa”.

Obiettivo gol?

“Fare più gol possibili, perchè so che serviranno a portare a casa punti”