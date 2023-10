BELOTTI: “Quello che ho passato l’anno scorso non è stato facile. Dobbiamo giocare sempre come nel secondo tempo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Andrea Belotti parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Servette.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

Quando avete alzato il ritmo avete fatto la differenza:

“Nel secondo tempo siamo entrati in campo volendo chiudere la partita e in 10-15 minuti l’abbiamo chiusa. Nel primo tempo abbiamo un po’ concesso a loro e questo non deve succedere. Siamo la Roma, vogliamo vincere il girone e tutte le partite vanno affrontate con l’approccio giusto. Dobbiamo giocare come nel secondo tempo”.

Perché l’Europa è la comfort zone della Roma?

“L’Europa è importante come lo è il campionato”.

Però in Europa date sempre qualcosa di più…

“L’Europa è una competizione importante, ma dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Se vogliamo crescere come squadra, l’obiettivo è avere la stessa mentalità in ogni partita”.

Quando arriva il gol cambi faccia…

“Quello che ho passato l’anno scorso non è stato facile per me. In tutta la stagioni non ho mai raggiunto il top della forma e avevo degli infortuni che mi condizionavano quando giocavo. Però sapevo a inizio stagione che avendo fatto un ritiro importante e avendo lavorato sempre bene, i risultati poi sarebbero arrivati. Ora voglio continuare così”.