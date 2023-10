ROMA-SERVETTE 4-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma travolge il Servette all’Olimpico con un rotondo 4 a 0 e resta in vetta al girone G dell’Europa League grazie ai gol di Lukaku, Pellegrini e Belotti (doppietta).

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli svizzeri nel match valido per la seconda giornata del girone G di Europa League:

Svilar 6 – Il Servette lo spaventa nei primi minuti di gioco, senza però tirare mai nello specchio della porta. Nella ripresa riesce a farsi apprezzare per un paio di interventi non particolarmente difficili.

Mancini 6 – Parte con una pericolosa incomprensione con Cristante. Poi però capisce che la partita non è da sottovalutare, riprende le misure e si rimette in linea. Dal 65′ Karsdorp 6 – Entra a partita chiusa, fa il suo.

Cristante 6 – Comincia col brivido, uno svarione che rischia di far partire la squadra a handicap. Fortunatamente l’errore non pesa sul risultato e sull’inerzia del match. Speriamo di poterlo rivedere presto a centrocampo.

Ndicka 6 – Alterna cose apprezzabili ad altre decisamente meno. Deve migliorarsi.

Celik 7 – Bella partita. Sfodera diversi assist con una serie di indovinati cross bassi. Dalle sue iniziative nascono due gol della Roma.

Bove 6 – Non una partita scintillante, specie nel primo tempo quando il collega di reparto è un Aouar non ancora al top della forma. Nella ripresa la squadra si scioglie e anche lui ne trae beneficio. Dal 76′ D’Alessio 6 – Esordio che ricorderà per sempre.

Paredes 7 – Voleva giocare per mettere minuti nelle gambe, e lo fa bene. Pennella un assist per la doppietta di Belotti, e per poco non si ripete nel finale.

Aouar 6 – Il talento c’è, ma deve sveltirsi. Sufficienza stiracchiata, poteva fare di più. Dal 46′ Pellegrini 7,5 – In dieci minuti di partita da subentrato fa assist, gol (e che gol) e poi si fa male. Se non è record, poco ci manca. Dal 57′ Pagano 6 – Ha la palla per realizzare il suo primo gol nella Roma (dei grandi) ma la conclusione a botta quasi sicura si infrange sulla schiena di un difensore avversario.

El Shaarawy 6,5 – Dai suoi piedi nascono le azioni che portano ai gol di Belotti e Pellegrini. Nella seconda parte di gara torna a giocare più avanzato, ma non trova la via della rete. Può crescere.

Belotti 8 – Partita a tutto tondo, sempre nel vivo del gioco e nelle azioni dei gol. Per di più realizza una doppietta pregevole che lo conferma come uno dei giocatori più in forma dei suoi in questa prima parte di stagione. Da tenere in maggior considerazione.

Lukaku 7,5 – Una sentenza. Al primo pallone giocabile in area avversaria spiana la strada ai suoi, apparsi in affanno nella prima parte di gara. Dal 65′ Zalewski 6 – Poteva farsi apprezzare di più in una situazione di partita come quella di stasera, ma si conferma in un momento non esaltante di forma psico-fisica.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – La sua Roma cala il poker al Servette e porta a casa tre punti che dovrebbero già segnare gli equilibri di questo girone, che i giallorossi si giocheranno nel doppio confronto con lo Slavia Praga. Una vittoria che fa morale in vista della prossima trasferta di Cagliari, altra partita da vincere per rialzare la testa prima della sosta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini