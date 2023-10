SVILAR: “Grande vittoria, tre punti importanti. Mi sento sempre meglio. Squadra in crescita a ogni partita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Servette.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa allo stadio Olimpico:

L’Europa League è il primo obiettivo della stagione?

“È presto per dirlo, vediamo partita per partita e tre punti per tre punti”.

4-0 e tre punti, contro lo Slavia sarà più difficile…

“È sempre importante non subire gol e ancora di più prendere i tre punti e vincere e oggi l’abbiamo fatto”.

Come vedi il tuo futuro alla Roma?

“Guardo giorno per giorno, mi sento meglio ogni partita e ogni allenamento, è importante”.

State giocando più da dietro quest’anno.

“Sì, penso che abbiamo le qualità per farlo. Stiamo lavorando su questo ogni allenamento e miglioriamo a ogni partita”

Oggi avete ottenuto una vittoria importante.

“Vogliamo vincere tutte le partite, grande vittoria stasera, erano importanti i tre punti. Chiaro che serviva dare continuità dopo domenica. Abbiamo sei punti in classifica in Europa League, e adesso vogliamo vincere anche con il Cagliari”.

Quanto è importante per te giocare?

“Mi sento meglio ogni partita. Tutti lavoriamo per giocare, ogni partita che gioco voglio vincere”.