Pellegrini: assist, gol e infortunio. La sua super partita col Servette dura dieci minuti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Partita strana quella vissuta da capitan Pellegrini contro il Servette nella seconda giornata del girone G di Europa League.

Il centrocampista giallorosso, partito dalla panchina, subentra ad Aouar a inizio ripresa e gli bastano pochi secondi per regalare a Belotti il gol del raddoppio con un assist di testa.

Non contento, Pellegrini realizza pochi minuti dopo la rete del tre a zero con un gran destro al volo su assist di Celik. La serata per il capitano sembra essere destinata a proseguire in gloria, ma dopo dieci minuti dal suo ingresso in campo deve incredibilmente alzare bandiera bianca: dopo un fallo subito in mediana, Pellegrini si tocca il flessore della coscia destra e chiede il cambio.

Al suo posto dentro il giovane Pagano. La speranza è che lo stop del capitano sia stato unicamente precauzionale: fermarsi di nuovo proprio ora sarebbe una vera e propria iattura, sia per il giocatore che per la Roma.

Giallorossi.net – A. Fiorini