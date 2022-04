Belotti saluta il Torino, c’è anche la Roma: Mou lo vuole come vice Abraham

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Il gallo Belotti si appresta a salutare il Torino e a ripartire con una nuova avventura dopo sette anni vissuti in granata.

Arrivato alla soglia dei 29 anni, che compirà il prossimo dicembre, il centravanti a giugno deciderà dove proseguire la sua carriera da calciatore, liberandosi a parametro zero dal Toro.

Stando a quanto racconta oggi La Stampa (G. Buccheri), ci sarebbe anche la Roma in corsa per il Gallo. Mourinho infatti apprezza il calciatore e lo vorrebbe in rosa come vice Abraham, intoccabile nel ruolo di titolare.

Le altre squadre in corsa per Belotti sono l’Atalanta (per il dopo Zapata) e il Napoli, a caccia di un vice Osimhen per il prossimo campionato. L’ultima parola spetta al calciatore, che deciderà con calma dove proseguirà la sua avventura.

Fonte: La Stampa