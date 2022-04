“ON AIR!” – SPARTÀ: “Domani punterei su Zaniolo, può far saltare il banco”, PIACENTINI: “Lo stiamo buttando via troppo facilmente”, FOCOLARI: “Per battere il Bodo basterà una buona Roma”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Spartà (Roma Radio): “Attenzione, perchè il Bodo quando è andato a giocarsi il passaggio del turno in Scozia in casa del Celtic, anche li hanno trovato un bel clima…Il quadrilatero forza e fantasia Cristante-Oliveria e Mkhitaryan-Pellegrini mi dà molta fiducia, c’è la possibilità che qualcuno di questi inventi qualcosa di importante, e poi non ti danno punti di riferimento. Io però in questa partita tenderei a riproporre Zaniolo, è un giocatore che può fargli saltare il banco. Questa potrebbe essere la sua partita, per me è uno che se sente la fiducia, può essere il fattore decisivo…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Il Bodo/Glimt non è una squadra scarsa come molti dicono. Battere l’AZ e il Celtic non è da tutti, e per farlo devi avere dei valori. I numeri sono dalla loro parte…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “I giocatori del Bodo dicono che a Roma non si respira… pensa se venivano ad agosto. Non stiamo mica in Cambogia il 31 luglio… Il problema è un altro: far passare questa partita col Bodo come la partita della vita. I giocatori del Bodo fanno il loro, ma quando gli ricapita di vedere Roma in Primavera, sono felicissimi. Il problema siamo noi, e speriamo che domani sera la Roma ci sia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi sembra che stiamo buttando via Zaniolo con troppa facilità, secondo me può fare la differenza. Nella Roma non ne vedo così tanti superiori a lui tanto da relegarlo a un ruolo così marginale. Però mi fido di Mou, e se decidessero di venderlo, spero che lo facciano per costruire una squadra più forte di quella che abbiamo… Belotti come vice-Abraham? Io lo prenderei pure pagando, figuriamoci a parametro zero… Emery è uno degli allenatori più sottovalutati del calcio, ieri ha fatto un’impresa, il Villarreal ieri ha fatto la partita perfetta…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Belotti a zero? Ma come fai a non prenderlo, però dipende da quello che pensa Mourinho. Mi sembra abbastanza ovvio che verrebbe qua se può giocare con Abraham. Se l’allenatore ritiene che possano giocare insieme, allora ok, altrimenti non vedo come il giocatore possa decidere di venire alla Roma, che non gioca nemmeno la Champions, per fare la panchina. Come attaccante mi sembra il calciatore ideale per Mourinho, non è uno statico che sta dentro l’area, però non so quanto possa funzionare come coppia insieme a Abraham…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Vorrei buttarmi ai piedi di Modric come uno dei feticisti più luridi della faccia della terra. Quello che gli ho visto fare ieri sono cose straordinarie, è veramente un calciatore di un’altra categoria… Io voglio bene a Carlo Ancelotti, è un fratello, ma non meritava di passare: il Chelsea poteva farne 4 o 5, ma il calcio è così…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma del derby per eliminare il Bodo? Io penso che contro il Bodo non servirà giocare la partita ottima giocata contro la Lazio, basta una partita buona e la Roma vince. La Roma però sta sbagliando un po’ di cose, tipo Pellegrini che dice di volerli buttare fuori…Ma ragazzi, la Roma deve giocare, stiamo parlando del Bodo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Alla partita di domani è appesa la stagione della Roma. Non dobbiamo però trasformare questo match in qualcosa di epocale, parliamo sempre del Bodo\Glimt. Il confronto tra le due squadre non dovrebbe esserci… La partecipazione del pubblico è straordinaria, quello che ha creato Mourinho intorno al club è qualcosa di inimmaginabile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’obiettivo della Roma deve essere vincere la partita. Poi alcuni match e club te le leghi al dito. Speriamo bene di vedere giocare bene la Roma per tutti i 90 minuti, deve fare una buona partita che le permetta di andare avanti. Se poi così non fosse, ne prenderemo atto. Crede che Abraham in questi giorni abbia rifiatato un poco, ma tornerà presto ad alti livelli…”

