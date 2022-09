Belotti scalpita, Camara si candida: tutte le ultime su Udinese-Roma

AS ROMA NEWS – Oggi alle 15, orario in cui comincerà questo interessantissimo sabato di campionato, Josè Mourinho tornerà a parlare in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera alla Dacia Arena contro l’Udinese.

Una partita ostica per i giallorossi: i friulani sono partiti con il piede giusto in campionato, già a quota 7 punti. Dopo il primo ko esterno contro il Milan all’esordio, la squadra di Sottil è andata in crescendo: 0 a 0 contro la Salernitana, poi 2 a 1 sul campo del Monza e il più recente 1-0 con cui ha superato la Fiorentina.

Beto, centravanti dal fisico poderoso, è senza dubbio il giocatore più temibile davanti: per lui già due reti in campionato. Sarà il brasiliano a guidare il reparto avanzato in tandem con Deulofeu, ormai un veterano della Serie A. Nei friulani mancherà solo Masina per infortunio. Per il resto Sottil ha tutti a disposizione.

Nella Roma invece la lista degli indisponibili si allunga: dopo Wijnaldum e Zaniolo, Mourinho perde anche Kumbulla ed El Shaarawy. Ma il portoghese potrà contare su Belotti che scalpita e su Mady Camara, pronto a esordire in giallorosso.

La formazione iniziale però non dovrebbe prevedere sorprese: in porta giocherà Rui Patricio, in difesa rientra Smalling, sulle fasce Spinazzola e Karsdorp dovrebbero riprendersi una maglia da titolare, mentre Cristante e Matic formeranno ancora la coppia di centrocampo, con Pellegrini a dargli supporto. A Dybala e Abraham il compito di scardinare la difesa bianconera.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini