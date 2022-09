Roma, Zagadou o Denayer se partono Coric e Bianda

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Il mercato degli svincolati tiene ancora aperto il discorso acquisti in casa Roma.

Josè Mourinho infatti aveva chiesto più o meno indirettamente a Tiago Pinto un ultimo sforzo per la difesa, ma l’infortunio di Wijnaldum ha complicato i piani del general manager.

In realtà il calciomercato non può considerarsi del tutto concluso: in alcune nazioni (come Turchia o Grecia) le contrattazioni sono ancora aperta e per Pinto c’è ancora spazio per piazzare gli ultimi due esuberi in rosa.

Si tratta di William Bianda e Ante Coric, due ormai ex giovani speranze del calcio portate a Roma da Monchi, rimasti a Trigoria e in cerca di un sistemazione. Con la loro partenza, rivela oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), Mourinho può sperare ancora in un rinforzo in difesa dal mercato degli svincolati.

I nomi che sono nel mirino del general manager sono quelli di Dan-Axel Zagadou, 23 anni, centrale francese di piede sinistro, e Jason Denayer, 27 anni, difensore belga ex Lione.

Fonte: Gazzetta dello Sport