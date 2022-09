Che giornata di campionato: la Roma osserva gli scontri diretti e prepara la fuga

AS ROMA NEWS – Il campionato riparte subito, e lo fa con i fuochi d’artificio. La giornata di oggi offre un programma di alto livello, con una serie di scontri diretti che la Roma si gusterà da prima in classifica.

Turno dunque che, almeno sulla carta, può essere favorevole ai giallorossi, che domani sera affronteranno comunque una formazione temibile come l’Udinese, e per di più alla Dacia Arena. Una partita complicata, che però Pellegrini e compagni possono e devono provare a portarsi a casa per sfruttare le partite in programma in questo turno.

Oggi pomeriggio alle 15 si parte subito con un Fiorentina-Juventus davvero gustoso: i viola, partiti maluccio, affronteranno col coltello tra i denti i rivali storici bianconeri. Anche Allegri però non può permettersi altri passi falsi dopo aver pareggiato prima in casa della Samp, e poi proprio con la Roma allo Stadium. Sarà uno scontro molto interessante da vedere.

Alle 18 il livello sale di un gradino con il derby di Milano, un vero e proprio scontro scudetto tra rossoneri e nerazzurri. Nonostante il campionato sia alle battute iniziali, le due squadre meneghine vengono accreditata dagli addetti ai lavori come le grandi favorite per il titolo. La partita di oggi è il primo bivio stagionale per le milanesi, con la squadra di Pioli che insegue quella di Inzaghi a un punto.

La sera invece il sabato calcistico si chiude con un interessante Lazio-Napoli: entrambe le squadre sono partite benino, appaiate a 8 punti in classifica, due dietro la Roma capolista in compagnia dell’Atalanta. La squadra di Sarri, come spesso le succede, è andata forte negli scontri diretti casalinghi, ma non è riuscita a dare continuità di risultati nelle gare fuori dall’Olimpico. Discorso simile per il Napoli di Spalletti, che passa da prestazioni sfavillanti, specie quando gioca con l’undici titolare, ad altre decisamente meno appariscenti.

La Roma dunque oggi potrà gustarsi la giornata, sapendo che qualcuna di queste perderà punti e morale. Poi però toccherà ai giallorossi domani non sprecare una buona occasione per incrementare il piccolo vantaggio sulle dirette concorrenti. E non sarà per niente facile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini