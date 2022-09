Zaniolo cuore giallorosso: canta “Grazie Roma” al concerto di Venditti (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo hanno vestito di bianconero per quasi tutta l’estate, ma Nicolò Zaniolo è e resta un cuore giallorosso.

L’attaccante della Roma, che nella sua avventura nella Capitale ha sempre dimostrato di essere molto attaccato alla maglia e ai suoi tifosi, ieri è stato protagonista nel finale del concerto di Venditti e De Gregori andato in scena all’Auditorium.

Il 22 giallorosso, microfono in mano e tutore alla spalla per via dell’infortunio che lo sta frenando dopo un inizio di stagione scintillante, è salito sul palco e si è esibito in un “Grazie Roma” che ha fatto sognare i romanisti presenti all’evento.

Il video della canzone, ovviamente, è diventata subito virale sui social.