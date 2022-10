Belotti manda Abraham in panchina

AS ROMA NEWS – Il Gallo ha cantato. E ora si prepara a sorpassare Tammy Abraham al centro dell’attacco della Roma.

Il centravanti ex Torino ha recuperato la forma migliore e ha cominciato a segnare, quello che Mou chiedeva ai suoi attaccanti. Se le quotazioni di Belotti sono in piena ascesa, quelle dell’inglese sono in caduta libera.

Abraham è apparso ancora una volta pesantemente involuto rispetto al giocatore impattante e decisivo visto l’anno scorso. Contro la Sampdoria, col rientro di Zaniolo, difficilmente Mou deciderà di schierare Pellegrini a centrocampo e il 22 dietro le due punte.

Più probabile che Nicolò affianchi uno tra Belotti (favoritissimo) e Abraham, con Pellegrini nel ruolo naturale di trequartista, pronto ad aiutare la mediana probabilmente formata da Cristante e Matic: il serbo ha recuperato dalla botta alla caviglia e Camara partirà ancora una volta dalla panchina, ma avrà più spazio dopo la bella prova di Siviglia.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Corriere della Sera / Corriere dello Sport