Pedro, parla Lotito: “E’ un campione, non capisco come abbia fatto la Roma a scaricarlo…”

NOTIZIE AS ROMA – Con la cura Sarri l’ex giallorosso Pedro sta vivendo una seconda giovinezza con la Lazio.

Sotto la guida di Fonseca le prestazioni dell’ex Barcellona sono state assai scadenti, tanto che la Roma, una volta affidata la squadra a Mourinho, ha deciso di metterlo fuori rosa.

Il passaggio alla Lazio è stato improvviso quanto inaspettato, con Sarri che lo aveva inserito nella sua lista di giocatori graditi per l’attacco.

Oggi il presidente dei biancocelesti Lotito ne ha parlato a Il Messaggero, dichiarando: “Io non capisco come la Roma lo abbia scaricato. E’ un mostro, un campione vero”.

L’anno scorso Pedro con la maglia della Lazio ha realizzato nove gol in 32 presenze in campionato, mentre in questa stagione ha collezionato sette apparizioni e due reti.

Fonte: Il Messaggero