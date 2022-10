Pinto scandaglia il mercato dei parametri zero. Ma se cedesse Perez e Kluivert…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto si rimette già al lavoro in vista del prossimo mercato invernale, che sarà particolarmente lungo vista la pausa del campionato per il Mondiale in Qatar.

Il gm portoghese, scrive l’edizione odierna de Il Romanista, da qui alla prossima estate andrà a caccia di parametri zero, calciatori da poter acquistare pagando solo una piccola buonuscita ai club proprietari del cartellino fino al prossimo giugno.

In attacco dovrebbe essere scontato l’arrivo di Solbakken a gennaio, che arriverà a costo zero visto che il suo contratto con il Bodo/Glimt scadrà il prossimo 31 dicembre.

A centrocampo invece occhio a l francese Aouar, finito nelle retrovie del Lione dopo che il talentuoso 24enne ha annunciato al club la sua intenzione di non rinnovare il contratto con i transalpini. Per la difesa stuzzica non poco il profilo di Ndicka del Francoforte, su cui però ci sono già diversi club, sia italiani che esteri.

La Roma è costretta a guardare il mercato dei parametri zero per via dei limiti imposti dal Fair Play Finanziario, ma qualora il club riuscisse a cedere a titolo definitivo Carles Perez e Justin Kluivert, due esterni d’attacco che stanno cominciando a carburare con Celta e Valencia, il discorso potrebbe cambiare.

Fonte: Il Romanista