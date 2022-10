De Rossi, esordio in chiaroscuro: la Spal non tira mai in porta, col Cittadella è 0 a 0

ALTRE NOTIZIE – Comincia con uno scialbo zero a zero la carriera di allenatore di Daniele De Rossi, ottenuto dalla sua Spal sul campo del Cittadella.

L’ex centrocampista giallorosso ha schierato la sua formazione con un 3-4-1-2, puntando su un gioco con palla a terra. In realtà la Spal non è praticamente mai riuscita a tirare in porta, nonostante abbia giocato tutto il secondo tempo in superiorità numerica: espulso Danzi prima dell’intervallo per un intervento pericolosissimo su Esposito.

Nella ripresa la formazione di De Rossi ha cercato di sfruttare la superiorità numerica senza però riuscire a rendersi pericolosa, e rischiando perfino di capitolare per mano di Tounkara che è andato a un passo dal gol partita.

Esordio in panchina in chiaroscuro dunque per l’ex capitano della Roma: la sua Spal deve ancora trovare un’identità, e ai ferraresi non sono stati di certo sufficienti pochi giorni con il nuovo allenatore per aver assorbito le idee del tecnico romano.

Giallorossi.net – F. Turacciolo