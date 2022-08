Belotti sempre più vicino: possibile arrivo domani a Roma, le ultime

AS ROMA NEWS – Sono i giorni di Andrea Belotti, l’attaccante che Josè Mourinho ha messo in cima ai suoi desideri per dare un cambio di spessore a Tammy Abraham.

Il Gallo sta continuando a rifiutare tutte le offerte pervenute dall’estero per sposare la causa romanista, attirando su di sé le simpatia del tifo giallorosso.

E per il suo arrivo nella Capitale non sembra mancare poi molto: stando a quanto rivela in questi minuti il portale “Calciomercato.com”, l’arrivo di Belotti a Roma potrebbe avvenire già domani.

Con Kluivert in direzione Fulham e Felix che potrebbe trasferirsi in un club della Serie A, l’attaccante ex Torino potrebbe addirittura essere in panchina per Roma-Cremonese di lunedì sera.

Fonte: Calciomercato.com