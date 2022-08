Sprint Napoli sul mercato: presi Ndombele, Raspadori e Simeone

ULTIME NOTIZIE CALCIO – Accelerata del Napoli sul mercato, con i partenopei che, dopo aver perso alcuni giocatori importanti in rosa, oggi chiudono tre affari in entrata.

Fatta per Tanguy Ndombele, centrocampista del Tottenham che arriva agli azzurri in prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 32 milioni di euro.

Due rinforzi anche per l’attacco: in arrivo sia Giacomo Raspadori, che Giovanni Simeone. Il primo sarà pagato 5 milioni di prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, più altri 5 di bonus. Il giocatore è atteso a Napoli nel pomeriggio per le visite mediche.

Già annunciato invece Simeone, con il Napoli che garantirà al Verona 3,5 milioni di euro per il prestito e 12 milioni per il diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di due condizioni insieme: il club partenopeo dovrebbe qualificarsi in Champions League al termine di questa stagione e Simeone dovrebbe segnare 20 gol solo in campionato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo