“ON AIR!” – CORSI: “Roma più attrezzata per la vittoria dello scudetto”, PIACENTINI: “Belotti indispensabile se miri oltre il quarto posto”, PRUZZO: “Con la Cremonese mi aspetto Wijnaldum con Pellegrini”, FOCOLARI: “Scellerato”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Kluivert in prestito? C’è stato evidentemente un rinnovo automatico del calciatore olandese, altrimenti andrebbe in scadenza di contratto nel 2023 e non sarebbe possibile cederlo con questa formula…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per come si è messa la situazione, Belotti è più indispensabile alla Roma che utile. Abraham andrà al Mondiale, e sono tante partite in più per lui, che l’anno scorso usciva spesso con la lingua di fuori. Per questo dico che è indispensabile l’arrivo di Belotti. Poi dipende dagli obiettivi: se miri semplicemente ad arrivare tra le prime quattro non lo è, ma se miri a qualcosa in più allora per me diventa un acquisto indispensabile…”

David Rossi (Rete Sport): “Per me Belotti è un acquisto utile, con una freccia verso l’indispensabile. Il tema è questo: non dobbiamo sottovalutare l’impatto del Mondiale, la stagione calcistica sarà compressa, si giocherà sempre ogni tre giorni. Da Juve-Roma inizia un tour de force che ti porterà a giocare sempre due partite a settimana. L’anno scorso non avevamo un sostituto di Abraham e Mourinho non lo levava mai, anche quando chiedeva il cambio. Ma l’anno scorso la potevi gestire, quest’anno no…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Belotti? Se arriva, diventa il mio attaccante preferito. Se viene dopo Dybala, Matic e Wijnaldum, mi va benissimo. Scudetto? Mourinho che deve dire, ma io spero che tra noi tifosi se ne parli… Cassano dice che la Lazio arriverà tra le prime quattro e la Roma no, ormai è diventato un altro Di Canio. Io credo che la Roma sia una delle squadre più forti, non so come si possa parlare della altre, la Roma è la più attrezzata. I nostri migliori devono ancora crescere, Dybala, Wijnaldum…Io aspetto Juventus-Roma, è la partita che farà capire tanto sul campionato, sullo scudetto, e su quello che succederà. Io ne sono convinto…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Zaniolo e l’incontro con Vigorelli? Mi pongo degli interrogativi, e spero che non abbiano parlato di Zaniolo. Sa come viene raccontata la storia, da una parte dicono che hanno cominciato a gettare le basi per il rinnovo, dall’altra ti dicono che la Roma non ha ancora abbandonato del tutto l’idea di poterlo cedere davanti a un’offerta. Ma chi me la sta raccontando la cosa giusta? Secondo me il fatto che Vigorelli e la Roma si rivedranno a settembre per fare il contratto, non è una notizia. E’ una cosa vecchia…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Quando la Roma si legò alla Barilla si respirava un’aria bellissima, c’era tanta euforia, andammo a parlare con Pietro (Barilla, ndr), che poi ci fece parlare con i suoi figli. Quello era un marchio italiano, che superava i confini del nostro paese, la Toyota invece è un marchio mondiale, è una delle case costruttrici più famose del mondo, è una bella soddisfazione… La Cremonese? Ha fatto soffrire la Fiorentina anche in dieci, per questo dico “rispetto”…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Belotti? Credo che alla fine si troverà una soluzione per farlo arrivare. E’ complicato per tutti avere degli esuberi. Il Gallo non è indispensabile, però questo è un campionato anomalo, l’anno scorso ci sono state tante partite e Abraham non ha mai riposato… Io penso che domenica giocherà Pellegrini con Wijnaldum, penso che la Roma possa giocare questo tipo di calcio in certe partite, e con la Cremonese lo puoi fare con qualche rischio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Belotti ti darebbe più certezze, ma Abraham nella Roma è come Immobile nella Lazio: giocherà sempre lui. E’ un giocatore che all’occorrenza può essere utile ai giallorossi, ma non è indispensabile… Wijnaldum titolare contro la Cremonese? E chi lo dice? Io faccio giocare Zaniolo e Dybala. Pellegrini? Mou non lo toglierebbe nemmeno dietro ordine del pretore. Pellegrini e Wijnaldum coppia di centrocampo? Secondo me non lo farà mai, la Cremonese va rispettata. Se Radu non avesse fatto quello che ha fatto, avrebbe pareggiato in dieci contro la Fiorentina. Secondo me una formazione con Pellegrini, Wijnaldum, Zalewski, Zaniolo, Dybala e Abraham sarebbe scellerata…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma è una squadra forte. Shomurodov è un giocatore normale che è stato preso per accontentare Mourinho, e adesso è un problema. Belotti? Sono d’accordo sul fatto che non è indispensabile… Wijnaldum e Pellegrini? Penso che sarebbe tanto, tantissimo, forse troppo. Io vedo uno tra Matic e Cristante sempre in campo, almeno all’inizio…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “C’è un motivo se Belotti al 20 agosto non ha ancora una squadra, non è più il giocatore di qualche anno fa. L’alternativa alla Roma è il Galatasaray, questa la dice lunga. L’utilizzo di Belotti nella Roma sarebbe molto limitato, considerando che Zaniolo lo scorso anno ha giocato anche da falso centravanti…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!