Friedkin non si ferma: Toyota darà il nome al nuovo stadio della Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Toyota sarà un marchio che farà il paio con la Roma per molto tempo. E non solo sulle maglie di allenamento del club giallorosso.

Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, il noto marchio automobilistico giapponese darà molto probabilmente il nome anche al nuovo stadio della Roma che sorgerà a Pietralata.

Il “Toyota Stadium” o la “Toyota Arena“, dovrebbe essere uno di questi il nome della prossima casa di Pellegrini e compagni. I Friedkin sono determinati a realizzare l’impianto nel giro dei prossimi 4 anni, e cercano già partner commerciali.

Come era prevedibile, la Toyota è entrata nel giro degli sponsor del club giallorosso, e nei prossimi anni avrà sempre di più un ruolo di spicco insieme a Friedkin dentro la Roma.

Fonte: Corriere dello Sport