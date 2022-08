Belotti vuole solo la Roma e conquista il cuore dei tifosi

AS ROMA NEWS – La strana storia di Andrea Belotti, da attaccante fortemente bersagliato dalle critiche e dallo scetticismo quando si parlava di lui come erede di Edin Dzeko nell’attacco romanista, a beniamino del popolo giallorosso.

Il Gallo stavolta però verrebbe a Roma non come attaccante di spicco, ma come alternativa al titolarissimo Tammy Abraham. Un particolare decisivo per far ribaltare l’umore della piazza capitolina.

Come quarto attaccante, oltre all’inglese, a Zaniolo e a Dybala, Belotti ci sta come il cacio sui maccheroni. E’ un calciatore generoso, non molto tecnico, poco aggraziato, ma di quelli che in Serie A è sempre (o quasi) andato in doppia cifra, e che qualche anno fa era addirittura valutato 100 milioni dal suo presidente.

Oggi Belotti è un giocatore meno considerato rispetto a prima, ma che ha comunque un certo fascino all’occhio del tifoso: alla Roma arriverebbe da parametro zero, con la voglia di spaccare il mondo e con un pubblico pronto ad accoglierlo nel migliore dei modi.

Merito anche dello stesso giocatore, che sta ancora aspettando la Roma, rifiutando proposte molto più ricche (vedi Galatasaray). Un comportamento che ha fatto breccia nel cuore di una tifoseria passionale, che ama questo genere di storie e di personaggi.

Belotti lo sa, ed è anche per questo che vuole fortemente la Roma. Ha capito che questa potrebbe essere la piazza ideale per tornare il bomber che è stato. Ora la palla passa a Pinto, che deve trovare un modo per spalancargli le porte di Trigoria. Pellegrini e Dybala sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte. Così come la tifoseria romanista, che sembra averlo già eletto a nuovo beniamino.

Giallorossi.net – F. Turacciolo