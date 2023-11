BELOTTI: “Siamo mancati sotto tanti aspetti. Brutto aver perso il primo posto, ma ora pensiamo al derby”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Andrea Belotti parla ai microfoni di Sky Sport al termine di Slavia Praga-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Europa League appena conclusa alla Eden Arena:

La prestazione: cosa è mancato?

“Credo sia mancato un po’ di atteggiamento, tante volte sicuramente potevamo fare meglio quando avevamo la palla, ma anche quando non ce l’avevamo. Siamo mancati sotto tanti punti di vista, penso si sia visto e purtroppo abbiamo perso il primo posto”.

Il primo tiro in porta della Roma è arrivato al 50’.

“Nel primo tempo abbiamo creato poco. Anche le seconde palle le prendevano sempre loro, arrivavano prima su tutti i contrasti. Si sa che a questo livello quando mancano queste cose fai molta fatica”.

È mancata la testa o il fisico?

“Fisicamente non credo sia mancato qualcosa, credo sia stato un po’ l’atteggiamento generale. Fisicamente siamo stati in partita fino al 90’. Potevamo fare meglio sia con la palla che senza, penso che sia questo il problema della partita”.

Come si arriva al derby?

“Dobbiamo arrivare concentrati, come a ogni partita. Noi dobbiamo scendere in campo per vincere tutte le partite e interpretarle con la giusta attenzione e concentrazione. Ogni partita è una storia a sé. Questa purtroppo è andata così ma dobbiamo dimenticarla e pensare al derby di domenica, che sappiamo quanto è importante come partita”.