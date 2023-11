SLAVIA PRAGA-ROMA 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma cade malamente a Praga, con lo Slavia che restituisce il 2 a 0 dell’andata ai giallorossi e si riprende la vetta del girone.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi alla Eden Arena per affrontare i cechi nel match valido per la quarta giornata del girone G di Europa League:

Svilar 6 – Non ha responsabilità sui gol presi, evita anzi un passivo peggiore ai suoi.

Mancini 5 – E’ apparso in calo di condizione, avrebbe avuto bisogno di rifiatare.

Llorente 5 – Nel primo tempo si fa apprezzare per alcuni buoni anticipi. Nella ripresa va in affanno contro il maggior dinamismo degli avversari. Troppo passivo sul gol del vantaggio dei padroni di casa. Dal 77′ Renato Sanches sv.

Ndicka 5,5 – Qualche buon intervento seguito da leggere sbavature. Cerca di essere più intraprendente nella ripresa, ma anche stavolta alterna qualche buon passaggio filtrante ad altri da dimenticare.

Celik 5 – Nel primo tempo bada solo a difendere. Paradossalmente spinge di più quando si sposta a sinistra. Egoista in occasione della palla gol creata dopo un bello spunto.

Aouar 5 – Da lui ci si attende più qualità nelle giocate, aspetto che è mancato anche oggi. Sembra non avere un ruolo ben definito dentro la squadra. Dal 46′ Cristante 5 – Mourinho cerca di dare più fisicità con questo cambio a inizio ripresa, ma la mossa si rivela inefficace.

Paredes 5 – Discreto primo tempo, quando contrasta e cerca di verticalizzare appena possibile. Evapora nella ripresa. Dall’84’ Joao Costa sv – Esordio sfortunato.

Bove 6 – Lo Slavia comanda le operazioni cercando di tenere i ritmi alti, e lui si danna l’anima per cercare di arginare le scorribande avversarie. Approccio positivo anche nella ripresa. Uno dei pochi a salvarsi stasera.

El Shaarawy 5,5 – Mourinho gli chiede di badare più al lavoro di copertura, e lui esegue perdendo però efficacia nella fase di spinta. Dal 46′ Karsdorp 5,5 – Il suo ingresso in campo non migliora molto la situazione.

Belotti 5,5 – Gli arrivano solo palloni sporchi, che lui cerca di lavorare con poco successo. Ha sul sinistro l’unica palla gol degna di nota, ma la calcia debole. Dal 68′ Dybala 5 – Non gli riesce nulla.

Lukaku 5 – Primo tempo bruttino, con poca qualità nei rari palloni avuti a disposizione. Secondo tempo dello stesso tenore, non riesce mai a essere impattante, nemmeno in area avversaria.

JOSE’ MOURINHO 5 – Manda in campo una Roma molto vicina a quella titolare, ma nonostante questo la squadra non risponde presente. I cambi nella ripresa non riescono a migliorare la situazione. La sconfitta è pesante, e può lasciare strascichi sia in campionato che in coppa. Non ci voleva.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini