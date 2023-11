(LIVE!) SLAVIA PRAGA-ROMA: 2-0 (50′ Jurečka, 74′ Masopust). Esordio per Joao Costa, pochi minuti alla fine

AS ROMA NEWS – Torna di scena l’Europa League, con la Roma impegnata questa sera sul campo dello Slavia Praga in un match che può essere già decisivo per i giallorossi.

In caso di vittoria infatti i ragazzi di Mourinho chiuderebbero già il discorso qualificazione agli ottavi, assicurandosi il primo posto nel girone e rendendo ininfluenti le ultime due partite contro Servette e Sheriff.

Lo Slavia però non è d’accordo con questo programma e vuole provare a rimettere in discussione il primato nel raggruppamento. Sarà dunque una partita difficile per i giallorossi e dall’esito tutt’altro che scontato.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

84′ – CAMBIO ROMA: dentro Joao Costa, fuori Paredes.

83′ – Ammonito Sevcik per un fallo su Bove. La Roma prova la massima spinta.

77′ – CAMBIO ROMA: dentro Renato Sanches, fuori Llorente.

74′ – RADDOPPIO SLAVIA: segna Masopust che calcia dal limite, troppo spazio per il difensore, Svilar non può nulla.

69′ – Subito Dybala! L’argentino, servito da Cristante, calcia col sinistro ma non colpisce bene e la palla si alza sopra la traversa dopo aver sbattuto a terra.

68′ – CAMBIO ROMA: dentro Dybala, fuori Belotti.

67′ – OCCASIONE SLAVIA! Sinistro a incrociare di Provod, gran risposta di Svilar in angolo!

66′ – OCCASIONE ROMA! Celik fa un grande assolo ma invece di servire Lukaku prova a concludere da solo, il tiro però è debole! Si arrabbia Big Rom!

60′ – La Roma comincia ad uscire dalla propria metà campo e ora prova a cercare di costruire una palla gol per rimettere in parità il match.

58′ – Ammonito Masopust che trattiene Bove dopo aver perso palla.

52′ – OCCASIONE ROMA! Lancio filtrante di Ndicka per Belotti che in area prova il sinistro a incrociare, blocca il portiere avversario!

50′ – GOL DELLO SLAVIA: parata di Svilar su colpo di testa di Provoda, poi Chetyl la rimette in mezzo per Jurečka che tutto solo batte in porta.

46′ – Al via la ripresa. Doppio cambio Roma: dentro Karsdorp e Cristante, fuori El Shaarawy e Cristante.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – Finisce il primo tempo: frazione che si chiude sullo zero a zero. Spinge di più lo Slavia, che crea una sola occasione da gol con Chytil. La Roma ha badato solo a non lasciare spazi ai cechi, e non è ancora riuscita a tirare nemmeno verso lo specchio della porta avversaria.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – Giallo sciocco rimediato da Paredes per proteste.

41′ – Altro intervento scorretto dei cechi, stavolta su Aouar, colpito duro alla schiena.

36′ – Tentativo di Provod dall’interno dell’area con un destro sul primo palo che non inquadra di molto la porta.

27′ – OCCASIONE SLAVIA: cross dalla destra di Zafeiris, controllo eccezionale di Chytil che poi si gira e calcia col sinistro a pochi passi da Svilar, calciando alto. Che rischio per la Roma!

25′ – La Roma per ora non è stata mai capace di costruire un’azione offensiva. La spinta dello Slavia è più continua ma per ora non ha prodotto occasioni da gol.

20′ – Scintille in campo dopo un fallaccio subito da Paredes. I cechi stanno giocando duro in questi primi 20 minuti.

12′ – Rinvio non perfetto di Ndicka, palla a Jurečka che in area prova a calciare col destro: conclusione debole e centrale, blocca Svilar.

11′ – Conclusione di Zafeiris dalla distanza, palla che non inquadra la porta.

8′ – Partenza aggressiva dello Slavia che cerca di tenere i ritmi alti.

0′ – Fischia Letexier, comincia Slavia Praga-Roma!

LE ULTIME LIVE DALL’EDEN ARENA

Ore 17:50 – Questa la panchina della Roma: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Cristante, Renato Sanches, Dybala, Pagano, Pisilli, Cherubini, João Costa. Non convocato Zalewski.

Ore 17:45 – Questo l’undici ufficiale dello Slavia Praga: Mandous; Masopust, Ogbu, Holeš; Douděra, Oscar, Zafeiris, Bořil; Jurečka, Provod; Chytil.

Ore 17:40 – La Roma annuncia il suo undici titolare: difesa confermata, fasce affidate a Celik ed El Shaarawy, a centrocampo riposa Cristante, mentre l’attacco sarà formato dalla coppia Belotti-Lukaku.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #SlaviaRoma 🐺 🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#UEL

Ore 17:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport: Svilar; Mancini, Llorante, Ndicka; Celik, Aoaur, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.

Ore 16:45 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo nuvoloso sopra Praga, ma non sono attese precipitazioni. Temperatura intorno ai sette gradi, terreno di gioco che non dovrebbe presentare problemi. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

SLAVIA PRAGA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1): Mandous; Masopust, Ogbu, Holeš; Douděra, Oscar, Zafeiris, Bořil; Jurečka, Provod; Chytil . All.: Trpisovsky.

A disp.: Kolar, Sirotnik, Wallem, Tijani, Van Buren, Dumitrescu, Sevcik, Ogungbayi, Hromada, Vlcek, Tomic, Zachoval.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorante, Ndicka; Celik, Aoaur, Paredes, Bove, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. All.: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Cristante, Renato Sanches, Dybala, Pagano, Pisilli, Cherubini, João Costa.

Arbitro: Letexier (Francia).

Assistenti: Mugnier-Rahmouni.

IV uomo: Batta.

Var: Kajtazovic (Slovenia).

Avar: Bastien (Francia).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini