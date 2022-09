Belotti spinge, ora Abraham deve difendere il posto da titolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Belotti lavora duro per sovvertire le gerarchie al centro dell’attacco giallorosso, che al momento lo vedono partire alle spalle di Tammy Abraham. Ma l’inglese non sta vivendo un momento particolarmente fortunato, mentre il Gallo sta piano piano tornando al top della condizione.

Queste due settimane sono servite all’ex granata per dimostrare a Mou quanto sia concentrato a dare il meglio di sé per la causa romanista: Belotti si è allenato duramente anche quando non avrebbe dovuto, nei giorni di permesso concessi dal mister. Un segnale che non è passato inosservato agli occhi dello Special One, che per il Gallo ha sempre avuto un debole: il portoghese ama i giocatori generosi, gli attaccanti che lottano per la squadra, e che non vivono solo per il gol.

Anche Abraham è uno che si sacrifica molto per i propri compagni, e per di più l’anno scorso è stato uno dei bomber più prolifici del nostro campionato, ed è per questo che non sarà facile scavalcarlo come titolare al centro dell’attacco. Con gli impegni ravvicinati dei prossimi giorni però Belotti avrà molto più spazio dal primo minuto di quanto si possa pensare.

Per Inter-Roma sarà invece difficile vederlo in campo fin dall’inizio: Mou è ancora orientato a puntare su Abraham, nonostante venga da un momento non troppo fortunato. Ora però Tammy deve dare dei segnali di reazione e dimostrare di meritarsi quella maglia che primo dell’arrivo di Belotti non aveva rivali. Adesso le cose a Trigoria sono cambiate. La concorrenza deve essere uno sprone a rendere di più, e non causa di depressione. Altrimenti l’abbondanza rischia di diventare più un problema che un vantaggio.

