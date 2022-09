Cassano senza freni: “Maradona a Napoli ha vinto uno scudetto con una squadra di scappati di casa”. Renica: “Quello che è scappato è il tuo cervello”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Antonio Cassano, una volta appesi gli scarpini al chiodo, cerca di far parlare di sé non più per le sue prodezze calcistiche ma per le affermazioni ai limiti del surreale espresse durante eventi di vario genere.

L’ex attaccante barese, ospite di Muschio selvaggio, ha parlato di Maradona elogiando il fuoriclasse argentino ma offendendo i giocatori del Napoli dichiarando che l’argentino “ha vinto il primo scudetto con degli scappati di casa in squadra. Il secondo è stato invece vinto da una squadra decente”.

Parole che hanno acceso il dibattito sui social network e a cui ha risposto Alessandro Renica, difensore e pilastro della squadra che vinse due titoli.

“Quello che è scappato, è il tuo cervello! Irrecuperabile“, ha scritto sui social network lo storico difensore azzurro, che a Napoli ha militato dal 1985 al 1991 giocando 136 partite di campionato e vincendo due scudetti, due Coppe Italia, una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana.

Renica vinse il primo titolo al fianco dell’amico Maradona, ma anche di altri giocatori che hanno fatto la storia del club azzurro come Bruscolotti, Ferrara, Bagni, De Napoli e Giordano.