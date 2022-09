Dybala oggi in campo a Trigoria, Mou decide

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala tornerà a mettere piede a Trigoria nella giornata di oggi, dopo aver affrontato un viaggio per niente facile dall’America, sfruttando il “passaggio” di Messi e compagni direzione Parigi.

La Joya è dunque arrivata a Roma e già oggi si allenerà al Fulvio Bernardini agli ordini di Mourinho. Che nelle prossime ore si confronterà con il giocatore e lo staff medico dei giallorossi. Le condizioni fisiche dell’argentino infatti non lasciano tranquilli, nonostante le rassicurazioni di Scaloni.

Nelle prossime ore dunque sapremo come starà Dybala: per lui oggi è probabile un allenamento defaticante, come per tutti i calciatori rientrati dalle rispettive nazionali.

Poi toccherà a Mou decidere cosa fare con lui: se il giocatore darà l’ok per scendere in campo dall’inizio, lo Special One potrebbe anche schierarlo titolare a San Siro. Altrimenti non è da escludere che l’argentino possa partire dalla panchina.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Il Romanista