Lukaku non ce la fa, tocca all’ex Dzeko guidare l’attacco contro la Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lukaku non ce la fa. L’attaccante belga ha dovuto alzare bandiera bianca dopo l’allenamento di ieri, svolto ancora in maniera individuale.

L’ex Chelsea deve dunque rinviare il suo rientro a dopo la sfida di sabato contro la Roma. Ora Inzaghi spera di recuperarlo per la partita di Champions contro il Barcellona, già decisiva per il passaggio agli ottavi dei nerazzurri, ma non è così scontato che Lukaku ce la faccia.

Contro i giallorossi dunque toccherà a Edin Dzeko, uno dei grandi ex della sfida insieme a Mkhitaryan, che invece partirà dalla panchina. Il bosniaco, ormai 36enne, ha sempre offerto grandi prestazioni contro la sua vecchia squadra, realizzando due gol nelle apparizioni contro i giallorossi.

Recuperato invece Calhanoglu, che ieri ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo e oggi dovrebbe svolgere l’intera sessione con i compagni.

Fonte: Gazzetta dello Sport