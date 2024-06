Belotti tra Parma e Como. Abraham: Londra chiama, la Roma parte dalla richiesta di 30 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – L’attacco della Roma sarà rivoluzionato tra entrate ed uscite. Lukaku e Azmoun hanno già fatto i bagagli, ma anche gli attaccanti di rientro a Trigoria sono da considerare solo di passaggio nella Capitale.

Andrea Belotti infatti sa di aver concluso la sua avventura nella Roma, e aspetta la proposta giusta per ridare smalto a una carriera che è andata pericolosamente in calando. Sia in giallorosso che in viola, nel prestito di sei mesi, il Gallo ha segnato col contagocce. Un problema per chi di mestiere dovrebbe fare gol.

Sull’ex granata c’è l’interesse delle squadre neopromosse in Serie A: il Como di Fabregas è stato il primo a farsi avanti, intensificando i contatti con l’attaccante di proprietà della Roma. Ma Belotti sembra essere finito anche nel mirino del Parma, che la aveva cercato pure in passato. C’erano stati infatti contatti prima del trasferimento dell’attaccante alla Roma, ma all’epoca Belotti non voleva scendere in B. Adesso, a distanza di due anni, lo scenario è cambiato, con i ducali tornati in Serie A e vogliosi di stupire.

Ma oltre a Belotti, c’è anche e soprattutto Tammy Abraham in vetrina: l’inglese ha un contratto in scadenza nel 2026 e dai giallorossi non è arrivato nessun segnale sul possibile rinnovo. La Roma aspetta offerte per il suo centravanti, acquistato nel 2021 per 42,5 milioni di euro. Il club parte da una valutazione di 30 milioni di euro ma tra i 22 e i 25 potrebbe anche chiudere, considerando che a bilancio attualmente il centravanti inglese impatta per circa 16 milioni.

Ad oggi sono quattro i club in Premier che ci stanno pensando: a Londra il West Ham, che deve sostituire il 34enne Antonio, e il Tottenham. Ma occhio anche all’Aston Villa dell’ex Monchi e all’Everton, soprattutto se andasse in porto l’offensiva dei Friedkin per l’acquisizione del club. Ghisolfi attende offerte.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero

