Candela: “Roma, prendi Icardi: è una garanzia. Punto su Ghisolfi. De Rossi? Partiranno in tanti…”

NOTIZIE AS ROMA – Vincent Candela, ex terzino sinistro che con la maglia della Roma ha vinto uno scudetto, ha parlato oggi al Corriere della Sera (G. Piacentini) del mercato giallorosso e dei come sarà la nuova squadra il prossimo anno. “Punto sulle capacità di Ghisolfi, ma non solo su di lui. De Rossi è la garanzia che il primo pensiero sarà per la Roma, e in passato non è sempre successo“.

Cosa pensa del nuovo uomo-mercato?

“Le aspettative su Ghisolfi sono tante, ma le fondamenta sono fatte da società, d.s. e allenatore. E’ importante cooperare, non pensare ai propri interessi ma al bene della Roma. e negli ultimi tempi non sempre è successo perché ognuno pensava al proprio conto”.

La Roma è da rifondare?

“Siamo già un po’ in ritardo, ma il nuovo direttore è arrivato da poco. Mi aspetto che Daniele, Ghisolfi e la società sappiano come gestire i soldi. De Rossi avrà fatto le sue richieste, partiranno in tanti. Sono curioso di capire su chi andremo a puntare”.

Lei da dove partirebbe?

“I giocatori più importanti da prendere sono il centravanti e il difensore centrale. Mi aspetto che li prendano il prima possibile. Il centravanti deve garantire 20 gol, e uno come Icardi è una garanzia. Spero che Ghisolfi riesca a portare un giovane pronto per il campionato italiano, un 19 enne. Non mi aspetto Leao ma che trovi un nuovo Leao”.

E i molti esuberi?

“Sarà complicato piazzarli tutti ma si dovrà rimediare agli errori dei direttori precedenti. Più si va avanti con l’età e più è difficile piazzare i calciatori. Però va fatto, a costo di rimetterci qualcosa dal punto di vista economico”.

Chi non cercare?

“Eviterei chi disputa l’Europeo e la Coppa America, che lasceranno degli strascichi nelle gambe. E quest’estate ci sono anche le Olimpiadi…”.

Dove ci sono i giovani più interessanti?

“In Francia e Brasile, i campionati dove ci sono la maggior parte dei giovani che poi diventano calciatori forti. In Francia sono molto avanti nella formazione dei calciatori. E Ghisolfi è francese…”.

Fonte: Corriere della Sera

