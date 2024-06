De Rossi chiede un terzino destro subito: è corsa a tre per la fascia

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Un terzino destro, al più presto. Daniele De Rossi ha messo l’acquisto di un esterno difensivo su quella fascia tra le priorità da colmare in rosa in vista dell’inizio del prossimo ritiro, in programma tra poco meno di un mese.

L’allenatore ha già fatto la sua richiesta: è Raoul Bellanova, 24 anni, giocatore del Torino e della nazionale azzurra. Il problema è rappresentato dal costo, elevato, del cartellino del terzino: i granata sparano alto e chiedono 20 milioni di euro. La Roma frena e aspetta che le pretese si abbassino.

Ghisolfi non si ferma al piano A e sta lavorando a un colpo in Francia. Il preferito sembra essere Tiago Santos, 21 anni, esterno a tutta fascia del Lille che ha una valutazione di 12-15 milioni di euro. L’altro nome nei radar del ds è Guéla Doué, anche lui 21enne, di proprietà del Rennes. Un profilo osservato dall’area scout ma segnalato da Florian Maurice ai dirigenti giallorossi durante i colloqui dei mesi scorsi, quando il ds francese era nella short list di Gould per ricoprire il ruolo lasciato vacante da Tiago Pinto.

Alla fine con la Roma non se n’è fatto nulla, con Maurice che, lasciato il Rennes si è accasato al Nizza. Ma il nome di Doué è piaciuto al punto da rimanere tra quelli seguiti dal club. Il contratto del calciatore ivoriano scade nel 2025 e La Roma vorrebbe strappare il cartellino ad un prezzo calmierato di circa 6-7 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo bassa da Frederic Massara, nuovo direttore sportivo del club bretone.

Fonti: La Repubblica / Il Romanista

