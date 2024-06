Svilar in porta, Ndicka in difesa, ElSha in attacco: le scelte di De Rossi per la nuova Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rinforzare la Roma, inserendo almeno 7-8 giocatori, di cui 4-5 titolari. Ma ripartendo dalle certezze. Daniele De Rossi, chiuso dentro Trigoria in questi giorni di lavoro intenso, ha le idee chiare sia sui giocatori da prendere per rinforzare la squadra, ma anche su quelli che verranno considerati i punti fermi della Roma del prossimo anno.

A partire dal portiere: Svilar ha dimostrato di essere pronto a fare il titolare e presto gli verrà adeguato il contratto, considerando che oggi guadagna 700mila euro, troppo poco per un giocatore destinato a diventare un intoccabile dell’undici giallorosso. In difesa Mancini e Ndicka continueranno a essere l’architrave del reparto arretrato, così come Paredes e Pellegrini due perni del prossimo centrocampo.

In attacco resta da capire cosa deciderà di fare Dybala: l’argentino ha respinto le avances saudite e aspetta di conoscere le mosse della Roma sul mercato. La Joya spera di vedere un progetto da grande Roma perchè la sua ambizione è quella di competere per grandi traguardi. Ghisolfi punta a convincerlo con i fatti. Intanto De Rossi si coccola Stephan El Shaarawy, jolly prezioso che sarà uno dei (pochi) punti fermi della Roma del prossimo anno.

Anche se il tecnico ha chiesto un rinforzo di grande livello per la sinistra, il Faraone resta un giocatore centrale nel progetto di DDR. Sia in un attacco a tre che in un centrocampo a 4, schierato su entrambe le fasce, Elsha ha dimostrato di essere in grado di fare la differenza ovunque. E la Roma se lo tiene stretto.

