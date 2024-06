Sarri: “Alla Lazio ambiente appiattito e squadra intorpidita. Neanche una chiamata da Milan e Fiorentina, mi è dispiaciuto”

ALTRE NOTIZIE – Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio che ha rassegnato le dimissioni lo scorso marzo, è tornato a parlare al Corriere della Sera. Diversi gli argomenti toccati, a cominciare dagli impegni troppo fitti delle squadre: “Calendari affollati e terreno di gioco spesso non all’altezza? Sì lo ribadisco. Il punto è che lo hanno detto anche Klopp e Guardiola ma nessuno ha commentato, se è Sarri a lamentarsi e allora apriti cielo. Faccio io una domanda a lei: si farebbe operare da un chirurgo che ha il bisturi arrugginito? Bene, un calciatore non può giocare in un campo non idoneo”.

Lascia la Lazio e i soldi.

“Ambiente appiattito, squadra intorpidita”.

Conte è l’uomo giusto dopo una stagione così deludente?

“Il Napoli dovrà fare un percorso, stravolgere il modo di giocare. La fortuna è che Conte è molto veloce in queste situazioni a trasmettere la propria mentalità. Non li vedo fuori dalle prime tre, il lato positivo dello scorso anno è che hanno perso terreno ma erano e sono una squadra forte”.

Col valzer degli allenatori in serie A a lei non sono arrivate telefonate?

“Non da club italiani, purtroppo. E sinceramente un po’ mi spiace, c’erano panchine libere in squadre che immaginavo potessero fare per me. Non sono stato interpellato neanche per una chiacchierata. Sono i presidenti a decidere, ci mancherebbe. Ma meritavo di essere ascoltato almeno un quarto d’ora”.

Si riferisce, per esempio, a Milan e Fiorentina?

“Erano due squadre adatte a me, certo”.

Si è dato una spiegazione?

“Si punta sui giovani, e va anche bene. Ma l’esperienza resta un valore, non va cestinata. Basta vedere l’età degli allenatori che quest’anno hanno vinto Conference, Europa e Champions League: 63, 66 e 65 anni. Non è un caso. Poi, certo, se nessuno mi ha cercato probabilmente è stato perché ho sbagliato anche io qualcosa, una riflessione intima va fatta”.

Fonte: Corriere della Sera