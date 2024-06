Roma, avanti con Chiesa. E in attacco l’obiettivo è Omorodion

AS ROMA NEWS – L’incontro con Ramadani c’è stato. Alla presenza anche di Lina Souloukou.E si è parlato di Federico Chiesa. La Roma procede a piccoli passi, ma non molla quello che resta un obiettivo caldissimo della sua estate di calciomercato.

De Rossi è stato chiaro: l’ala della Juventus è il primo giocatore che ha messo in lista per far fare il salto di qualità all’attacco della Roma. Ieri il colloquio tra Ghisolfi, la Ceo giallorossa e l’agente di Chiesa è servito a far capire ai giallorossi che il giocatore è intrigato dal progetto prospettatogli e ci sono i margini per trattare. Ora il calciatore vuole concentrarsi solo sull’Europeo, ma la Roma resta un’ipotesi possibile. Servirà tempo e pazienza, e capire come evolveranno le cose nei prossimi giorni.

Ma Ghisolfi non si ferma qua. Oltre agli esterni in casa Roma si deve pensare anche al centravanti: Lukaku è tornato al Chelsea e aspetta il Napoli, tenendo un occhio puntato sull’Arabia. Azmoun non sarà riscattato, e Abraham attende offerte dalla Premier. Insomma, il reparto andrà profondamente rivoluzionato.

Per l’investimento principale del mercato estivo 2024 della Roma si cerca un profilo giovane ma già pronto a esplodere. L’obiettivo su cui Ghisolfi si sta muovendo è Samu Omorodion, 20 anni, punta centrale di 190 centimetri dell’Alaves: costa 40 milioni. Vista la giovane età e le potenzialità dell’attaccante spagnolo, ma di chiare origini nigeriane, a Trigoria sembrano pronti a scommetterci.

Fonti: Sky Sport / Gianlucadimarzio.com

