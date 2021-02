BENEVENTO-ROMA 0-0, Gazzetta: “Squadra inguardabile”, La Repubblica: “Dzeko-Mayoral, un flop”, Corsera: “Fonseca sbaglia tutto”

AS ROMA NEWS – La Roma stecca sul più bello. Dopo una serie di risultati positivi, la squadra giallorossa viene fermata sullo 0 a 0 da un Benevento particolarmente battagliero, tutto racchiuso nella propria metà campo, che non ha praticamente mai permesso agli attaccanti giallorossi di rendersi pericolosi se non nel recupero del match.

“La squadra di Fonseca sbatte sul muro del Benevento e non va oltre un brutto 0-0 in cui ha molto da rimproverarsi e poco da recriminare“, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Nicita). “Inguardabile la formazione capitolina che, nonostante finisca con 4 punte vere e giochi in superiorità numerica per oltre mezz’ora per l’espulsione di Glik crea davvero poco, al punto che Montipò non è mai costretto a interventi straordinari. Su tutto pesa anche la stanchezza perché per le italiane di Europa League è stata una domenica maledetta, con Milan e Napoli sconfitte. Recuperare le energie psicofisiche in tre giorni, con gli impegni continui, diventa problematico anche col turnover”.

Simile la lettura del match da parte di Leggo (F. Balzani): “Al Vigorito accade quello che fin qui non era (quasi) mai capitato: la Roma non batte una piccola peraltro in inferiorità numerica per oltre mezz’ora visto il rosso a Glik al 57’. Tanta la fatica nelle gambe post Europa League e tanti problemi di formazione in difesa ma l’occasione era di quelle d’oro massiccio”, scrive il quotidiano.

Non è bastato neppure inserire la coppia Dzeko-Mayoral in attacco per cambiare le cose. Anzi, i due insieme non hanno funzionato un granchè tanto che La Repubblica (M. Pinci) oggi parla di flop: “Nemmeno la strana coppia è servita a buttare giù il muro. Quando Fonseca s’è deciso che Dzeko e Mayoral potessero provare insieme a vincere la resistenza del Benevento, l’incantesimo della Strega aveva già stordito la Roma”.

Per Il Tempo (T. Carmellini) quello fatto dalla Roma ieri è un “passo indietro”. La squadra spreca una grande occasione e alla fine il pari è giusto, perché “non basta tenere il pallone tra i piedi per vincere le partite. Stavolta la Roma è troppo prevedibile e non bastano due tiri in porta in novanta minuti per portare via l’intera posta. Due alibi a disposizione di Fonseca che ha comunque le sue responsabilità: aspetta troppo a fare i cambi”.

Punta sugli errori del tecnico anche il Corriere della Sera (L. Valdiserri) che oggi scrive: “È vero che il Benevento si è chiuso a oltranza, ma una bella mano ai campani l’ha data proprio Fonseca che ha sbagliato tutte le sue scelte in panchina: Borja Mayoral, contro un avversario molto chiuso, è molto meno incisivo di Dzeko; Bruno Peres, destro schierato a sinistra, ha rallentato sempre il gioco; mantenere la difesa a tre, con Spinazzola tra i difensori e non sulla fascia, è stato però l’errore più grave”.

Fonti: Gasport / Leggo / Il Tempo / La Repubblica / Corsera