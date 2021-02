Benevento-Roma 0-0, i voti dei quotidiani: bene solo Mancini e Spinazzola, deludono Mayoral e Dzeko

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Brillano solo Spinazzola e Mancini nella Roma opaca vista ieri a Benevento. I giornali oggi in edicola dispensano, chi in modo più severo e chi meno, diverse insufficienze ai giocatori giallorossi e al loro allenatore, Paulo Fonseca.

Borja Mayoral e Jordan Veretout tra i peggiori, mentre riescono a strappare qualche sufficienza Pellegrini (che passa dal 6,5 del Corriere della Sera al 5 de Il Tempo) e Mkhitaryan. Di seguito i voti dei principali quotidiani oggi in edicola:

IL MESSAGGERO (A. Angeloni)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Fazio 5, Spinazzola 6.5; Karsdorp 5.5, Villar 5.5, Veretout 5.5, Bruno Peres 5.5; Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 6, Jesus 6, Pedro 5.5, El Shaarawy s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL TEMPO (F. Biafora)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 5.5, Spinazzola 6; Karsdorp 5, Villar 5, Veretout 5.5, Bruno Peres 5; Pellegrini 5, Mkhitaryan 5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5.5, Jesus 6, Pedro 5.5, El Shaarawy s.v. Allenatore: Fonseca 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. Pugliese)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 6, Spinazzola 6.5; Karsdorp 5.5, Villar 5.5, Veretout 5.5, Bruno Peres 5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5.5, Jesus 6, Pedro 5, El Shaarawy 5.5. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 6, Spinazzola 6; Karsdorp 5.5, Villar 6, Veretout 5, Bruno Peres 5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5.5, Jesus 6, Pedro 5.5, El Shaarawy s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

LA REPUBBLICA (M. Pinci)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Fazio 5.5, Spinazzola 5.5; Karsdorp 6, Villar 5.5, Veretout 5.5, Bruno Peres 6; Pellegrini 6, Mkhitaryan 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 6, Jesus 6, Pedro 5, El Shaarawy 6.5. Allenatore: Fonseca 5.

LA STAMPA (M. De Santis)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 5.5, Spinazzola 6.5; Karsdorp 6, Villar 6, Veretout 6, Bruno Peres 6; Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5, Jesus 6, Pedro 5.5, El Shaarawy s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 5.5, Spinazzola 6.5; Karsdorp 5.5, Villar 6, Veretout 5.5, Bruno Peres 5; Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 6, Jesus s.v., Pedro s.v., El Shaarawy 6. Allenatore: Fonseca 4.5.

LEGGO (F. Balzani)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 5.5, Spinazzola 6.5; Karsdorp 5, Villar 6, Veretout 5, Bruno Peres 5; Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5, Jesus 6, Pedro 5.5, El Shaarawy 6. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL ROMANISTA (F. Pastore)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Fazio 5.5, Spinazzola 6.5; Karsdorp 6, Villar 6, Veretout 5.5, Bruno Peres 5.5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Mayoral 5.5. Subentrati: Dzeko 6, Jesus 6, Pedro 6, El Shaarawy 6. Allenatore: Fonseca 5.5.

TUTTOSPORT (G. De Blasio)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Fazio 5.5, Spinazzola 6.5; Karsdorp 5.5, Villar, 5.5 Veretout 5.5, Bruno Peres 5; Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 6; Mayoral 5.5. Subentrati: Dzeko 6, Jesus s.v., Pedro s.v., El Shaarawy s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.