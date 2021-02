Roma, Pinto incontra l’agente italiano di Vlahovic: è il serbo la prima scelta per l’estate

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Dusan Vlahovic resta uno degli obiettivi più caldi della Roma in vista del prossimo mercato estivo. Con Dzeko destinato a lasciare la Capitale, a Trigoria sembrano orientati a confermare Borja Mayoral, riscattandolo già a fine stagione per 15 milioni.

Ma allo spagnolo verrà affiancato un altro centravanti, sempre giovane e di grandi prospettive. Il più gettonato è appunto il gigante serbo della Fiorentina. Vlahovic, 21 anni appena compiuti, viene considerato a Trigoria uno dei giovani centravanti più interessanti in ottica futura. Un giocatore che abbina forza fisica, qualità tecniche e carattere da leader.

Tiago Pinto, rivela l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri) ha già incontrato l’agente italiano del calciatore viola: dopo il faccia a faccia della scorsa estate, il gm portoghese ha parlato pochi giorni fa a Trigoria con il socio italiano di Darko Kristic, procuratore di Vlahovic. Dal colloquio è emerso come il ventunenne serbo sia pronto a lasciare Firenze perché ha l’ambizione di giocare in un club impegnato anche nelle coppe europee.

Tiago Pinto ha ascoltato con attenzione, ha ribadito la sua stima nei confronti del centravanti che considera uno dei migliori prospetti nel ruolo, rimandando però ogni discorso ai prossimi mesi, quando la Roma avrà più chiaro il budget che avrà a disposizione per il mercato estivo. Vlahovic dunque resta un obiettivo caldissimo in chiave Roma.

Fonte: Il Romanista