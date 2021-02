“ON AIR!” – MAGNI: “Roma senz’anima, è il limite di Fonseca”, CORSI: “Tenere fuori Dzeko è stata una follia assoluta”, DI GIOVAMBATTISTA: “Quella di Fonseca sta diventando una cosa personale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Paglia (Roma Radio): “C’è gente che parla di Feratovic, che sarebbe stato meglio far giocare lui di Fazio, ma sapete chi sono i giocatori così giovani che esordiscono in prima squadra da titolari in partite di campionato? Totti, De Rossi, Buffon…gente così. A meno che non pensiamo che Feratovic è Sergio Ramos… Il Benevento quest’anno ha pareggiato anche contro Juventus e Lazio, non è vero che ha fatto la partita della vita solo contro la Roma…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Tolta l’Inter, che ormai è padrona del campionato, ci sono sei squadre in nove punti. Lo stesso Milan può rischiare di essere risucchiato. La partita di ieri mi ha provocato fastidio, la Roma è nettamente più forte del Benevento, ma non è riuscita a giocare. Ieri non ha giocato bene nessuno, forse giusto Spinazzola, ma niente di che… Purtroppo la legge dei grandi numeri esiste, e prima o poi una partita contro le piccole la dovevi sbagliare…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Un passaggio a vuoto con le medie-piccole ci può stare nell’ottica di una stagione. La Roma si sta attirando troppe critiche, è una squadra che è stata molto spesso terza e quarta. Il passaggio a vuoto di ieri è stato doloroso, ma non si può sprofondare di nuovo nella crisi…la Roma male che vada è quarta e sta facendo un campionato superiore a quello che ci aspettavamo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Partita shock della Roma. Abbiamo avuto 41 minuti in 11 contro 10 ma non è cambiato niente, si vedeva che la partita sarebbe finita 0 a 0 se non si inventava qualcosa l’allenatore. Non ho capito perchè tenere Spinazzola così basso. Bisogna rivedere quello che abbiamo detto su Karsdorp, non azzecca un passaggio, non ha i piedi per giocare a calcio. L’allenatore ha fatto un’altra cosa che non si capisce: scegliere Borja Mayoral al posto di Dzeko è una follia assoluta. Contro un Benevento tutto chiuso, serve Dzeko, lui una spizzata te la trova, un gol te lo fa. E avresti vinto la partita. Mayoral ieri non ti serviva a niente, è inutile contro una difesa schierata…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “I tre punti di ieri erano sacri. Li puoi non prendere, capita, ma non così. Perchè è vero che Pau Lopez ieri è da senza voto, ma anche Montipò… A me questa cosa mi ha intristito. Ma gli vuoi saltare addosso quando loro restano in dieci?… Se queste partite non le vinci, vuol dire che qualcosa non l’hai fatta bene. Ma la cosa che mi preoccupa di più è l’animo, perchè quello è difficile infonderlo alla squadra. C’è stata una mancanza di spirito, di anima, e non ci posso non vedere l’allenatore in questo…Ho la sensazione che sia un limite di questo bravo allenatore, ma manca questo ingrediente che è molto importante…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ieri Fonseca ha regalato il primo tempo al Benevento, prendendo una decisione autolesionistica, rinunciando a Spinazzola terzino, la soluzione offensiva che spesso incide all’interno delle partite. Era un’arma per scardinare una difesa come quella, e che vedremo tante altre volte da qui alla fine del campionato. Non è stata una partita preparata benissimo, non siamo riusciti a fare un tiro in porta. Sapevamo che un passo falso con una piccola sarebbe capitata prima o poi, ma ieri c’è la sensazione di un’occasione gigante persa…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Non eravamo abituati a vedere queste piccole mettere così in difficoltà la Roma, però non è che possono finire tutte tutte 4 a 0…Eri stato bravo tu a rendere queste partite semplici, e per una volta non ci sei riuscito. Speriamo che resti un episodio isolato, ma la verità è che queste partite qua capitano nell’arco di un campionato. Quanto alle loro esultanze, sono cose che urtano, ma ora devi andarti subito a riprendere sti punti qui. E quale migliore occasione per accorciare sulla seconda e dare un segnale a quelle che ti precedono se non quella di domenica?… La partita contro il Milan sarà la numero 24, ci si avvia a giocare l’ultimo terzo di campionato, dove ogni partita diventerà decisiva…”

Marco Juric (Rete Sport): “E’ giusto lanciare un segnale a quelle lassù, che la Roma può andare a vincere anche gli scontri diretti. Io ho già archiviato la partita col Benevento, è stata una partita sfortunata, col Milan abbiamo la possibilità di prenderci tre punti che valgono di più. Sono più propositivo che scoraggiato da quello visto ieri sera…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Fazio ieri era in grande difficoltà, era fuori dal progetto tecnico e ieri l’ho visto in grave affanno. Dzeko ormai è la riserva della Roma, lo sappiamo tutti, quella di Fonseca sta diventando una cosa personale…Dire che non ci sono titolari è una clamorosa bugia, perchè Pau Lopez, la difesa, Veretout, Villar, Pellegrini, Mkhitaryan, sono tutti titolari della Roma… ”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma è stata graziata perchè anche Fazio poteva essere espulso. Ieri, salvo Spinazzola, i vai Villar, Pellegrini, Veretout non hanno dato quello che di solito danno. A me la Roma ieri non è piaciuta… Fonseca? Ma avete mai sentito Conte dire che Lukaku non è un titolare…ma dai… C’è un problema Dzeko nella Roma. Dzeko, che è stato per anni titolare inamovibile, e ora non lo è più, punto! Ma comunque a prescindere da Dzeko, ma perchè Fonseca non ha messo subito con la difesa a 4? Ma il Benevento aveva solo Lapadula davanti, ma perchè devi mettere tre centrali?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Voto alla Roma? Insufficiente. Non ha capito che la partita si stava incanalando verso una direzione e non sei riuscito a venirne a capo. Partita nata male e finita male… Fonseca non vede l’ora di vincere le partite senza Dzeko, ma non deve guardare troppo al personale. Ora deve essere intelligente nel passare sopra a una situazione. Devi sfruttare Dzeko fino a quando è un giocatore della Roma, deve essere titolare al più presto. Contro il Milan devi far giocare lui, ti serve un giocatore di quella struttura…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io l’avevo detto che bisognava uscire in fretta dall’Europa League. Per me il Milan è al livello delle altre squadre in lotta per la Champions, la partita contro la Roma può essere decisiva. Se la perde, si trova tutte addosso. Secondo me rischia di perdere la Champions… La Roma ha sbagliato cose elementari, non l’ha vinta per troppi errori tecnici individuali, ho visto troppi passaggi e controlli da parte dei giocatori…Fonseca dice che non ci sono titolari? Ma gli allenatori devono dirlo, lo fanno tutti. Io non ho mai sentito un allenatore che dice che quello è un titolare e quella è una riserva. Ma Fonseca cosa deve dire… Secondo me Dzeko giocherà titolare col Milan…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Voto alla Roma? 5. Idee confuse, ha avuto la superiorità numerica per oltre mezz’ora e non è riuscita a fare un tiro in porta… Questo campionato, come i precedenti, è già tutto deciso sia per lo scudetto che per la retrocessione. L’unica squadra che può riaprire il discorso è la Juventus…”

