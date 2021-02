Roma, avanti senza isterismi. E Pellegrini è il mio capitano

EDITORIALE – Troppa isteria. Stiamo tanto a chiedere alla Roma di diventare matura, ma siamo noi per primi a non riuscire mai a esserlo. E’ bastato un passo falso, un pareggio sul campo del Benevento, per scatenare un putiferio di piagnistei e di insulti contro certi giocatori (i soliti) e l’allenatore.

Fonseca può non piacere, ha sicuramente dei difetti, ma a parlare per lui devono essere solo e soltanto i risultati. E per adesso i risultati parlano a suo favore. I giudizi vanno rimandati alla fine della stagione, e non al termine di ogni singola partita: se riuscirà a centrare la Champions, allora il portoghese meriterà un applauso, altrimenti avrà fallito l’obiettivo e la Roma farà bene a pensare di cambiare.

Che la squadra abbia dei limiti, così come il suo allenatore, non è di certo una novità, ma la classifica ci vede ancora in zona Champions. Cosa si pretende da questa squadra? Che le vinca tutte o quasi? Beh, levatevelo dalla testa. I passi falsi ci sono e ci saranno ancora. La Roma non è una squadra allestita per restare in scia di Inter e Juventus, ma per competere contro le altre 3 o 4 squadre che lotteranno per finire tra le prime quattro.

Il compito sarà difficilissimo, perchè Milan, Lazio, Atalanta e Napoli sono agguerrite. I posti per entrare in Champions sono solo quattro, e tre di queste cinque squadre resteranno col cerino in mano. La spunterà chi sarà più brava a sbagliare di meno. La Roma può farcela, ha i giocatori per raggiungere il suo obiettivo, ma niente le è dovuto. Testa bassa e lavorare, lasciando da parte inutili isterismi che lasciano il tempo che trovano.

Totalmente irrilevante l’argomento striscione su Pellegrini. Per quanto mi riguarda ha valenza zero. Parlare di spaccatura tra i tifosi per un messaggio nato dall’iniziativa di un esiguo gruppetto di persone è quantomeno singolare. Semplicemente ridicolo poi pensare che possa diventare una colpa l’essere amico di qualcuno che indossa una maglia diversa dalla propria. La rivalità sportiva, quella sana, finisce sul campo. La vita privata è tutta un’altra cosa.

Andrea Fiorini – Giallorossi.net