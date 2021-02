Tripi e Bamba fanno volare la Primavera nel recupero: la Roma supera l’Empoli 3 a 1

AS ROMA NEWS – La Primavera giallorossa vince all’ultimo respiro. La formazione spumeggiante che distruggeva le avversarie con facilità, regalando spettacolo e gol, sembra però fare molta più fatica rispetto all’avvio di stagione. Al Tre Fontane finisce tre a uno per la Roma grazie alle reti di Tripi e Bamba nel corso del recupero.

Dopo un primo tempo piuttosto avaro di emozioni, la Roma riesce a passare al 57esimo minuto di gioco grazie a un destro a giro di Ciervo che colpisce prima il palo e poi la schiena del portiere dell’Empoli, terminando in rete. Passano dieci minuti e i toscani tornano in parità grazie a una punizione perfettamente calciata da Asllani su cui Fuzato non può nulla.

Gli assalti giallorossi sono timidi, entra anche il nuovo acquisto Tahirovic per gli ultimi 12 minuti di gioco, ma senza incidere. Quando la partita sembra dirigersi verso l’uno a uno, arriva il gol partita di Tripi dopo una mischia in area di rigore. L’Empoli tenta l’assalto finale e in contropiede è Bamba a chiudere i giochi.

Finisce tre a uno, la Roma torna ad allungare in vetta al campionato grazie all’ampio margine accumulato in precedenza, ma Sampdoria, Inter, Juventus e Atalanta restano in scia.

Giallorossi.net – G. Pinoli