AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 10:00 – Filippo Inzaghi esulta su Instagram dopo il pari contro la Roma: “Prova matura e pareggio prezioso in inferiorità numerica. Abbiamo lottato fino all’ultimo contro un grande avversario. Sono orgoglioso di voi ragazzi!“. E sul post spunta il like di Francesco Totti.

Ore 9:20 – Striscione contro Pellegrini da parte della Brigata De Falchi: “Non sei il mio capitano“. Il giocatore preso di mira dopo la foto con Immobile, definito “fratello” dal giallorosso. Ma i gruppi della Sud si dissociano dallo striscione. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – Daniel Fuzato giocherà oggi con la maglia della Roma Primavera, che alle 15 affronterà l’Empoli al Tre Fontane. (Corriere dello Sport)

