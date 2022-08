Benitez: “Mourinho ha l’obbligo di lottare per lo scudetto”

NOTIZIE AS ROMA – Rafael Benitez ha parlato anche della Roma e delle sue ambizioni nell’intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell’allenatore spagnolo, che in Italia ha guidato Napoli e Inter:

“Wijnaldum e Dybala Sono due grandi acquisti, calciatori dinamici e di qualità, che completano una squadra già ben attrezzata, alzandone il livello.

Bisogna aggiungere anche la Roma nel discorso per lo scudetto, sia per i giocatori che ha ingaggiato sia per la storia di Mourinho. Credo che adesso abbia l’obbligo, piacevole dal mio punto di vista, di lottare per la vittoria finale“.