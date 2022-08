Calciomercato Roma, le ultime: tentativo del Trabzonspor per Shomurodov. Preso il baby talento Gianni Romano. Coric e Bianda senza offerte

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In attesa di capire se il Bologna rilancerà o meno per Eldor Shomurodov, sull’attaccante uzbeko si fionda anche il Trabzonspor.

Il club turco ha offerto alla Roma un milione di euro per il prestito oneroso del giocatore, ma Pinto chiede anche l’obbligo del riscatto per sedersi al tavolo delle trattative. Da capire poi le intenzioni dell’attaccante, che preferirebbe restare in Italia.

Il Fulham continua a lavorare sul fronte Kluivert, ma per ora l’accordo non è stato raggiunto: anche in questo caso da Trigoria spingono per un trasferimento a titolo definitivo e vorrebbero incassare 13 milioni di euro dalla cessione dell’esterno olandese.

Tutto fermo invece sul fronte Coric e Bianda: i due ex giovani prospetti presi da Monchi e pagati a caro prezzo non riescono a trovare una sistemazione dopo le prestazioni anonime offerte in campionati minori. Il Bruges ha chiesto informazioni per il croato, ma al momento lo stipendio del centrocampista rende complicato il trasferimento. Probabile che per i due si trovi l’ennesima soluzione last minute in prestito.

Intanto la Roma si conferma molto attiva sul mercato dei giovani: preso Gianni Romano, talentuoso centrocampista svizzero di 16 anni proveniente dal Winterthur FC che andrà a rinforzare l’Under 17 giallorossa.

Giallorossi.net – G. Pinoli