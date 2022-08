ULTIME DA TRIGORIA – Zalewski recupera, contro la Salernitana ci sarà

AS ROMA NEWS – Nicola Zalewski recupera e contro la Salernitana sarà regolarmente a disposizione di Josè Mourinho.

E’ la novità più rilevante dell’allenamento odierno svolto dalla Roma a Trigoria. Il polacco aveva accusato un problema alla caviglia nel corso dell’amichevole giocata contro il Tottenham, che però è stato brillantemente superato.

Per la corsia sinistra dunque si apre il ballottaggio che lo vedrà spesso protagonista insieme al collega di reparto Leonardo Spinazzola.

Regolarmente in gruppo tutti gli altri: per Mourinho dunque “problemi” di abbondanza per il match di esordio di domenica sera. Probabile che l’allenatore confermi Pellegrini a centrocampo al fianco di Matic con Zaniolo, Dybala e Abraham in attacco.

Giallorossi.net – A. Fiorini