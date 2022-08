Un difensore e (forse) un altro centrocampista: ecco come sarà l’ultima parte di mercato della Roma

AS ROMA NEWS – Le sorprese potrebbero non essere finite qui. Perchè il 31 agosto è ancora lontano e i colpi di scena sempre dietro l’angolo.

Il mercato della Roma, a pochi giorni dall’esordio in campionato, vive un momento di apparente stasi. In realtà Tiago Pinto sta compiendo il massimo sforzo per riuscire a concretizzare qualche cessione che gli permetta di essere più efficace con gli ultimi colpi da effettuare prima della chiusura delle trattative.

Se Andrea Belotti è destinato a diventare giallorosso a breve, forse anche prima di della sfida contro la Salernitana, gli altri due rinforzi potrebbero arrivare nell’ultima parte di mercato.

Praticamente certo l’arrivo di un difensore, possibilmente di piede mancino e bravo a impostare l’azione dal basso, come rinforzo per il centro-sinistra della difesa giallorossa dove Ibanez e Kumbulla si alternano con qualche difficoltà. Senza cessioni il colpo sarà low-cost: uno svincolato come Zagadou o un giocatore che possa arrivare in prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto.

Pinto ci sta lavorando da giorni, ma non ha fretta: per il momento la difesa della Roma è coperta dai quattro centrali in rosa, con Vina già adattato (con poco successo) in quella posizione. La Roma aspetta che il mercato possa regalare un affare più conveniente, anche dal punto di vista tecnico. Occhio al brasiliano Natan, un nome che a Trigoria interessa parecchio: se il Bragantino scende a più miti pretese, può essere lui il tassello per la difesa.

Con Zaniolo tolto dal mercato ormai da tempo, qualche scossone potrebbe esserci a centrocampo. La Roma però deve prima cedere. Villar e Veretout hanno salutato, ma Diawara pesa ancora sulle casse di Trigoria. Qualora il guineano dovesse trovare una sistemazione gradita, non è escluso un ultimo sforzo per la mediana.

Giallorossi.net – G. Pinoli